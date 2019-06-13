В Литве жара бьет рекорды июня – столбик термометра поднялся до 35,7 градуса

В Литве установилась жара, и уже побит рекорд высокой температуры в июне, сообщили в четверг синоптики.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

В среду в Кайшядорис было плюс 35,7 градуса. Такой высокой температуры в июне в истории Литвы еще не было.

"В Кайшядорис поставлен рекорд июня. Вчера было 35,7 градуса жары. Прежний рекорд был 35,4 градуса, он был зафиксирован в 2016 году", – сказал BNS в четверг утром синоптик Паулюс Старкус.

Во второй половине дня и вечером в некоторых местностях Литвы возможны сильные ливни с грозами, местами с градом.

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"Местами могут быть сильные ливни, грозы и град. Однако также могут быть места, где дождя не будет совсем", - сказал П. Старкус.

Из-за сильной жары некоторые школы перестали проводить уроки или сократили их. Гидрологи предупреждают, что в реках наблюдается опасное обмеление, а фермеры опасаются, что засуха уничтожит часть урожая.

В жару людей привлекают водоемы, в среду в Литве утонуло шесть человек, сообщило радио LRT.

Жара в Литве сохранится как минимум до конца этой недели.

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