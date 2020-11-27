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В пятницу в Каунасском районе официально начался рождественский период. В Раудондварисе не было людей, но на экранах телевизоров и компьютеров можно было увидеть зажжение огней на праздничной елке.
В Литве зажгли огни на первой рождественской елке
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

Рядом с елкой стоит зеленое фортепиано, на котором могут играть все желающие.

Дворцовый парк украшен традиционными декорациями: здесь есть и красивый павлин, и фонтан, и прогуливающаяся по аллеям пара.

В праздники в Раудондварисе будет работать каток, на котором одновременно могут кататься 25 человек.

Главная елка Каунасского района будет радовать глаз до 6 января. Жителям напоминают, что они не должны ходить большими группами, дольны надевать маски, соблюдать дистанцию, беречь себя и других.

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