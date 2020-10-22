В Литве завершается досрочное голосование на парламентских выборах

Это также последний день для голосования находящихся в самоизоляции - на протяжении четырех дней они могли приезжать на автомобиле в специальный пункт, где голосовали прямо из автомобиля.
По данным Главизбиркома, за первых дня досрочного голосования свою волю во втором туре изъявили 69 752 или 3,02% избирателей. Это в два раза больше, чем во время первого тура.
Во втором туре выбирают 68 депутатов-одномандатников. Троих выбрали в первом туре.
Еще 70 политиков попали в парламент по партийным спискам.
Избиратели могут голосовать на любом участке, независимо от места регистрации. Голосование началось в 7 ч. и продлится до 20 ч.
Избирателей просят приходить в масках, с документом, удостоверяющим личность и со своей ручкой. Если у кого-то нет маски или ручки, их выдадут на месте.
Во время этих выборов оборудовано больше мест для дополнительного голосования, зато нельзя голосовать в некоторых муниципальных зданиях, как это было раньше.
Из трех крупных городов в здании самоуправления можно голосовать только в Вильнюсе. В Каунасе и Клайпеде участки оборудованы в других местах.
Кроме того, во втором туре обустроены специальные места для голосования людей, находящихся в самоизоляции. На такие участки надо приезжать на автомобиле, голосовать могут не те, у кого поставлен диагноз, а те у кого был контакт с больным и ко вернулся из-за границы. Такие пункты голосования действуют в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Расейняй.
По распоряжению министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, находящиеся в изоляции могут покидать место изоляции ради голосования не больше, чем на три часа.
В Вильнюсе такой пункт находится около выставочного центра Litexpo (проспект Лайсвес, 5), в Каунасе – в Алексотасском инновационном промышленном парке (проспект Европы, 27), в Шяуляй – в зале Спортивной гимназии (ул. Вильняус, 297), в Расейняй – на рынке (ул. Альгирдо, 1).
Второй тур выборов в Литве состоится 25 октября.
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