aA
В Литве в общей сложности зарегистрировано 1947 случаев коронавируса. За сутки подтвердили 15 новых случаев, на сегодняшний день выздоровел 1601 человек.
В Литве зарегистрировано 15 новых случаев коронавируса
© AFP / Scanpix

Первые три случая установили в Вильнюсском округе. Два человека вернулись из Хорватии 2 июля. 11 июля они участвовали в семейном празднике. Первые симптомы у одного появились 13 июля, у другого 15 июля. После праздника заболел и третий человек.

Четвертый случай зарегистрирован в Утенском округе (Молетский район). COVID-19 установили у человека, который контактировал с заболевшим коронавирусом коллегой. Есть 10 контактов.

Статьи по теме:
В шести муниципалитетах Литвы на этой неделе будут активно тестировать на COVID-19  (8)
Новые правила: изолироваться должны жители Литвы, вернувшиеся с популярных курортов  (39)

Пятый случай зарегистрирован также в Утенском округе (Зарасайский район). COVID-19 установили у человека, который общался с больным коронавирусом. 13 и 14 июля этот человек ездил на курсы в Медининкай, а с 15июля находился в изоляции. Есть 11 контактных лиц.

Шестой случай установили в Вильнюсском округе. Его установили перед плановой операцией, никаких симптомов у человека не было. Установили 3 контакта.

Седьмой случай также установлен в Вильнюсском округе. Человек работает в транспортной компании, он контактировал с людьми, у которых ранее диагностировали COVID-19. С 13 июля этот человек находился в изоляции. Симптомов у него нет. Его профилактически проверили по желанию компании.

8 и 9 случаи зарегистрированы в каунасском округе (Кедайняйский район). Люди заболели после контакта с больными.

10 и 11 случай установили в Вильнюсском округе. 12 июля люди прилетели из Болгарии. 13 июля они почувствовали симптомы, поэтому все время находились в изоляции. Установлен один контакт.

12 случай установили в Паневежском округе. Человек заразился от близкого, у которого COVID-19 установили 13 июля.

13 и 14 случаи установили в Паневежском округе. Пути заражения пока неясны.

15 случай установили в Вильнюсском округе. COVID-19 установили у человека, который 3 июля изолировался после контакта с больным. Симптомов у него нет, проверили его перед возвращением на работу после изоляции. установили два контакта.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 20 июля:

В Литве коронавирусом заболели: 1947 человек
Болеют: 254 человека
За прошедшие сутки: 15 новых случаев
Скончались: 80
Скончались по иным причинам: 12
Выздоровел: 1601
В изоляции находится: 81

С 1 июня зарегистрировано 75 привозных случаев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Литовцы до сих пор жалуются на длинные очереди: как можно быстрее попасть к врачу? (45)

Почти каждый день Delfi слышит жалобы читателей об...

Число снова растет: за сутки в Литве подтверждено 17 случаев коронавируса (61)

В Литве за последние сутки установили 17 новых случаев...

Коронавирус обнаружен у работника склада Maxima: проверят 200 человек (4)

В пятницу, 17 июля, у работницы склада Maxima в Вильнюсе...

TOP новостей

Rolanda Lingienė

Специалист после появления очага коронавируса в Каунасе: некоторым компаниям грозят санкции (9)

После того как поступила информация о том, что...

Новые правила: изолироваться должны жители Литвы, вернувшиеся с популярных курортов (39)

Жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии, с 20 июля придется...

Коронавирус установили у двух специалистов Службы занятости (6)

В минувшие выходные работницы молетского отделения...

Электростанция, которая почти 60 лет производила электричество: проведено уникальное испытание (15)

Электростанция в Электренай все еще работает. Два...

В Литве зарегистрировано 15 новых случаев коронавируса (11)

В Литве в общей сложности зарегистрировано 1947 случаев...

|Maža didelių žinių kaina