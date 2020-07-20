В Литве зарегистрировано 15 новых случаев коронавируса

Первые три случая установили в Вильнюсском округе. Два человека вернулись из Хорватии 2 июля. 11 июля они участвовали в семейном празднике. Первые симптомы у одного появились 13 июля, у другого 15 июля. После праздника заболел и третий человек.
Четвертый случай зарегистрирован в Утенском округе (Молетский район). COVID-19 установили у человека, который контактировал с заболевшим коронавирусом коллегой. Есть 10 контактов.
Пятый случай зарегистрирован также в Утенском округе (Зарасайский район). COVID-19 установили у человека, который общался с больным коронавирусом. 13 и 14 июля этот человек ездил на курсы в Медининкай, а с 15июля находился в изоляции. Есть 11 контактных лиц.
Шестой случай установили в Вильнюсском округе. Его установили перед плановой операцией, никаких симптомов у человека не было. Установили 3 контакта.
Седьмой случай также установлен в Вильнюсском округе. Человек работает в транспортной компании, он контактировал с людьми, у которых ранее диагностировали COVID-19. С 13 июля этот человек находился в изоляции. Симптомов у него нет. Его профилактически проверили по желанию компании.
8 и 9 случаи зарегистрированы в каунасском округе (Кедайняйский район). Люди заболели после контакта с больными.
10 и 11 случай установили в Вильнюсском округе. 12 июля люди прилетели из Болгарии. 13 июля они почувствовали симптомы, поэтому все время находились в изоляции. Установлен один контакт.
12 случай установили в Паневежском округе. Человек заразился от близкого, у которого COVID-19 установили 13 июля.
13 и 14 случаи установили в Паневежском округе. Пути заражения пока неясны.
15 случай установили в Вильнюсском округе. COVID-19 установили у человека, который 3 июля изолировался после контакта с больным. Симптомов у него нет, проверили его перед возвращением на работу после изоляции. установили два контакта.
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 20 июля:
В Литве коронавирусом заболели: 1947 человек
Болеют: 254 человека
За прошедшие сутки: 15 новых случаев
Скончались: 80
Скончались по иным причинам: 12
Выздоровел: 1601
В изоляции находится: 81
С 1 июня зарегистрировано 75 привозных случаев.
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