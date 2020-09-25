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За минувшие сутки в Литве было выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений в стране - 4184, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.
В настоящее время больны коронавирусом 1778 человек, 2298 человек уже выздоровели.
Коронавирус уже унес жизни 89 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.
Общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 4184.
В изоляции находятся 18 599 человек.
С 1 июня в Литве выявлен 261 привозной случай.
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