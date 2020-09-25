В настоящее время больны коронавирусом 1778 человек, 2298 человек уже выздоровели.

Коронавирус уже унес жизни 89 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

Общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 4184.

В изоляции находятся 18 599 человек.

С 1 июня в Литве выявлен 261 привозной случай.