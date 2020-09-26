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За минувшие сутки в Литве было выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений в стране - 4295, сообщил в субботу Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
В Литве зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса
© AFP / Scanpix

НЦОЗ информирует, что в Литве коронавирусом все еще болеют 1868 человек, 2319 – выздоровели.

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