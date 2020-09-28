В Литве зарегистрировано 105 новых случаев коронавируса

Ранее сообщалось, что коронавирус установили и у работника Вильнюсского муниципалитета.

По словам мэра Ремигиюса Шимашюса, в здании мэрии проводят дезинфекцию.

Общее количество заболевших новым вирусом составило 4490, коронавирусом более 2051 человек, 2327 – уже здоровы. От COVID-19 умерли 92 человека, еще 19 больных умерли по другим причинам.

В изоляции находятся 22 147 человек.

С 1 июня установили 266 привозных случаев.