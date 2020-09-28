В Литве зарегистрировано 105 новых случаев коронавируса

Ранее сообщалось, что коронавирус установили и у работника Вильнюсского муниципалитета.
По словам мэра Ремигиюса Шимашюса, в здании мэрии проводят дезинфекцию.
Общее количество заболевших новым вирусом составило 4490, коронавирусом более 2051 человек, 2327 – уже здоровы. От COVID-19 умерли 92 человека, еще 19 больных умерли по другим причинам.
В изоляции находятся 22 147 человек.
С 1 июня установили 266 привозных случаев.
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