В Литве зарегистрирован 15-й случай смерти от коронавируса

Сообщается, что скончавшийся был пожилым человеком.
"Мне только что сообщили из больницы, что кроме трех пациентов, у которых уже был диагностирован коронавирус, его установили еще у троих. Один из них - пожилой человек, сегодня скончался. На данный момент у нас заразились 5 пациентов и 5 работников больницы", – писал Подольскис.
В понедельник сообщалось, что в Мариямполе складывается самый плохой сценарий, поскольку коронавирус выявили и у медперсонала, и у пациентов.
Сообщалось, что все пациенты лечились в терапевтическом отделении. Отделение закрыто на дезинфекцию.
"Проверят всех 50 работников этого отделения и 38 пациентов. Национальный центр общественного здравоохранения сейчас проводит эпидемиологическую проверку, но сейчас уже известны как минимум 33 внешних контакта заболевших. Все они соблюдают самоизоляцию, у них в домах и подъездах проводят дезинфекцию", – сообщил муниципалитет.
Минздрав Литвы подтвердил, что в Мариямпольской больнице скончался заболевший коронавирусом пациент. Это 15-й случай летального исхода в Литве. Человек был из группы риска. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования близким и родным покойного.
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