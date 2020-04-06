aA
Глава администрации Мариямпольского муниципалитета Каролис Подольскис в Facebook рассказал о первом случае смерти от коронавируса на территории муниципалитета.
В Литве зарегистрирован 15-й случай смерти от коронавируса
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Сообщается, что скончавшийся был пожилым человеком.

"Мне только что сообщили из больницы, что кроме трех пациентов, у которых уже был диагностирован коронавирус, его установили еще у троих. Один из них - пожилой человек, сегодня скончался. На данный момент у нас заразились 5 пациентов и 5 работников больницы", – писал Подольскис.

В понедельник сообщалось, что в Мариямполе складывается самый плохой сценарий, поскольку коронавирус выявили и у медперсонала, и у пациентов.

Статьи по теме:
После скандальной истории с депутатом парламента эпидемиолог вынесла вердикт: самоизоляция обязательна  (1)
ДГБ Литвы: мы видим попытку российской разведки сеять панику в связи с коронависрусом  (203)

Сообщалось, что все пациенты лечились в терапевтическом отделении. Отделение закрыто на дезинфекцию.

"Проверят всех 50 работников этого отделения и 38 пациентов. Национальный центр общественного здравоохранения сейчас проводит эпидемиологическую проверку, но сейчас уже известны как минимум 33 внешних контакта заболевших. Все они соблюдают самоизоляцию, у них в домах и подъездах проводят дезинфекцию", – сообщил муниципалитет.

Минздрав Литвы подтвердил, что в Мариямпольской больнице скончался заболевший коронавирусом пациент. Это 15-й случай летального исхода в Литве. Человек был из группы риска. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования близким и родным покойного.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Представитель правительства: во всех аптеках Литвы есть маски и антисептик (16)

Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис...

Главный эпидемиолог: пик коронавируса ожидается через несколько недель (23)

Пик коронавируса в Литве может быть достигнут в...

Президент Литвы: ситуация с коронавирусом стабилизируется, запреты нужно снимать понемногу (7)

Ситуация с коронавирусом в Литве стабилизируется,...

Глава ДГБ: наблюдаем попытки РФ посеять панику и недоверие в связи с коронавирусом (40)

Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы наблюдает...

TOP новостей

Президент Литвы: карантин в стране будет продлен  упомянута возможность накопления запасов продуктов (163)

Глава страны Гитанас Науседа после беседы с...

В Литве зарегистрирован 15-й случай смерти от коронавируса (3)

Глава администрации Мариямпольского муниципалитета...

Главный эпидемиолог: пик коронавируса ожидается через несколько недель (23)

Пик коронавируса в Литве может быть достигнут в...

ДГБ Литвы: мы видим попытку российской разведки сеять панику в связи с коронависрусом (203)

Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы видит...

После скандальной истории с депутатом парламента эпидемиолог вынесла вердикт: самоизоляция обязательна (1)

В публичном пространстве разгорелись дискуссии,...

|Maža didelių žinių kaina