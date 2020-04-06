В Литве зарегистрирован 15-й случай смерти от коронавируса

Сообщается, что скончавшийся был пожилым человеком.

"Мне только что сообщили из больницы, что кроме трех пациентов, у которых уже был диагностирован коронавирус, его установили еще у троих. Один из них - пожилой человек, сегодня скончался. На данный момент у нас заразились 5 пациентов и 5 работников больницы", – писал Подольскис.

В понедельник сообщалось, что в Мариямполе складывается самый плохой сценарий, поскольку коронавирус выявили и у медперсонала, и у пациентов.

Сообщалось, что все пациенты лечились в терапевтическом отделении. Отделение закрыто на дезинфекцию.

"Проверят всех 50 работников этого отделения и 38 пациентов. Национальный центр общественного здравоохранения сейчас проводит эпидемиологическую проверку, но сейчас уже известны как минимум 33 внешних контакта заболевших. Все они соблюдают самоизоляцию, у них в домах и подъездах проводят дезинфекцию", – сообщил муниципалитет.

Минздрав Литвы подтвердил, что в Мариямпольской больнице скончался заболевший коронавирусом пациент. Это 15-й случай летального исхода в Литве. Человек был из группы риска. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования близким и родным покойного.