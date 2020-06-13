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12 июня в Литве зарегистрировали 7 новых случаев коронавируса. Количество больных – 262.
Количество подтвержденных случаев: 1763
Количество больных: 262
За последние сутки установлены: 7 новых случаев
От коронавируса скончались: 75
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 10
Количество выздоровевших: 1416
В изоляции находятся: 312
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