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13 июня в Литве зарегистрировали 5 новых случаев коронавируса. Количество больных – 256.
В Литве зарегистрировали 5 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Количество подтвержденных случаев: 1772
Количество больных: 256
За последние сутки установлены: 5 новых случаев
От коронавируса скончались: 75
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 10
Количество выздоровевших: 1427
В изоляции находятся: 326

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