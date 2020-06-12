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11 июня в Литве зарегистрировали 4 новых случая коронавируса. Количество больных – 272.
В Литве зарегистрировали 4 новых случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

Количество подтвержденных случаев: 1756
Количество больных: 272
За последние сутки установлены: 4 новых случая
От коронавируса скончались: 74
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 10
Количество выздоровевших: 1400
В изоляции находятся: 309

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