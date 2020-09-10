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По последним данным, в Литве зарегистрировали 36 новых случаев коронавируса.
Национальный центр общественного здравоохранения в 9 ч. 10 сентября сообщил:
В Литве подтверждено в общей сложности: 3199 случаев коронавируса
Болеют: 1070
За последние сутки зарегистрировали: 36 новых случаев
Скончались: 86
Больные, которые скончались по иным причинам: 13
Выздоровели: 2030
В изоляции находятся: 7074
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