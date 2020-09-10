aA
По последним данным, в Литве зарегистрировали 36 новых случаев коронавируса.
В Литве зарегистрировали 36 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Национальный центр общественного здравоохранения в 9 ч. 10 сентября сообщил:

В Литве подтверждено в общей сложности: 3199 случаев коронавируса
Болеют: 1070
За последние сутки зарегистрировали: 36 новых случаев
Скончались: 86
Больные, которые скончались по иным причинам: 13
Выздоровели: 2030
В изоляции находятся: 7074

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Министр: новый порядок самоизоляции должен вступить с 15 сентября (3)

Срок обязательной самоизоляции для возвращающихся...

Премьер: Литва "за" смягчение правил самоизоляции для прибывающих, нужна позиция ЕС или стран Балтии (2)

Литва поддержит смягчение правил самоизоляции для...

Сквернялис: рассматривается возможность сократить время самоизоляции до 10 дней (14)

Рассматривается возможность сократить время...

В Литве в изоляции - более 200 школьников, их родители и учителя (5)

В связи с выявленными заражениями коронавирусом в...

TOP новостей

Новый проект вызвал беспокойство: Верига тихо проводит еще одну реформу? (10)

После того как провалилась идея правящих, связанная с...

Министр: новый порядок самоизоляции должен вступить в силу с 15 сентября (3)

Срок обязательной самоизоляции для возвращающихся...

Курьез в интернете: вводишь название одного магазина, тебя перебрасывает на сайт другого (2)

Читатель портала Delfi заметил странную вещь: он захотел...

В Литве зарегистрировали 36 новых случаев коронавируса (1)

По последним данным, в Литве зарегистрировали 36 новых...

Навальный почти полностью восстановился после отравления "Новичком", российские спецслужбы просчитались (11)

Источникам The Insider стало известно, что Алексей...

|Maža didelių žinių kaina