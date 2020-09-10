В Литве зарегистрировали 36 новых случаев коронавируса

Национальный центр общественного здравоохранения в 9 ч. 10 сентября сообщил:

В Литве подтверждено в общей сложности: 3199 случаев коронавируса

Болеют: 1070

За последние сутки зарегистрировали: 36 новых случаев

Скончались: 86

Больные, которые скончались по иным причинам: 13

Выздоровели: 2030

В изоляции находятся: 7074