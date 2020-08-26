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В среду в Литве зафиксировали 32 новых случая коронавируса. Количество выздоровевших - 1794, общее количество заболевших составляет - 2726 человек.
В Литве зарегистрировали 32 новых случая коронавируса
© Tomas Preikša

В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 834 человека, 1794 человека выздоровели.

В изоляции находятся 4072 человека.

От коронавируса скончались 85 человек.

Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

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