В Литве зарегистрировали 32 новых случая коронавируса

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В среду в Литве зафиксировали 32 новых случая коронавируса. Количество выздоровевших - 1794, общее количество заболевших составляет - 2726 человек.
В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 834 человека, 1794 человека выздоровели.
В изоляции находятся 4072 человека.
От коронавируса скончались 85 человек.
Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
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