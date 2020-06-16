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15 июня в Литве зарегистрировали 3 новых случая коронавируса. Количество больных – 249.
Количество подтвержденных случаев: 1776
Количество больных: 249
За последние сутки установлены: 3 новых случая
От коронавируса скончались: 76
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 10
Количество выздоровевших: 1441
В изоляции находятся: 319
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