В Литве зарегистрировали 3 новых случая коронавируса

Количество подтвержденных случаев: 1776

Количество больных: 249

За последние сутки установлены: 3 новых случая

От коронавируса скончались: 76

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 10

Количество выздоровевших: 1441

В изоляции находятся: 319