В Литве зарегистрировали 10 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Литве установили 10 новых случаев коронавируса, среди них нет ни одного привозного, сказала в передаче "Утро на Delfi" представитель Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

"За вчерашний день установили 10 новых случаев Covid в 4 округах – Вильнюсском, Каунасском, Паневежском и Шяуляйском. Привозных случаев нет", – сказала она.

"Часть случаев связаны с очагами. Это нормально, что люди заболевают там, где есть очаг", – продолжила собеседница.

По ее словам, несмотря на то, что вчера сообщалось о 17, а сегодня о 10 случаях, еще рано делать выводы в связи с таким снижением. Специалист обратила внимание на то, что и после нескольких случаев может быть большой скачок.

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"Печальная весть - умер один человек. Это уже 81 случай смерти, почти три недели не было новых летальных исходов", – сказала Лингене.

По ее словам, по возрасту покойный в группу риска не входил, но у нее нет информации о том, какие хронические болезни были у скончавшегося.

Портал уже сообщал, что скончавшийся - монах-францисканец.

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