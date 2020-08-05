В Литве зарегистрировали 10 новых случаев коронавируса

"За вчерашний день установили 10 новых случаев Covid в 4 округах – Вильнюсском, Каунасском, Паневежском и Шяуляйском. Привозных случаев нет", – сказала она.

"Часть случаев связаны с очагами. Это нормально, что люди заболевают там, где есть очаг", – продолжила собеседница.

По ее словам, несмотря на то, что вчера сообщалось о 17, а сегодня о 10 случаях, еще рано делать выводы в связи с таким снижением. Специалист обратила внимание на то, что и после нескольких случаев может быть большой скачок.

"Печальная весть - умер один человек. Это уже 81 случай смерти, почти три недели не было новых летальных исходов", – сказала Лингене.

По ее словам, по возрасту покойный в группу риска не входил, но у нее нет информации о том, какие хронические болезни были у скончавшегося.

Портал уже сообщал, что скончавшийся - монах-францисканец.