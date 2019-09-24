Европейский директорат по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) 23 сентября 2019 года остановил действие сертификата ранитидина гидрохлорида (производитель Saraca Laboratories Limited, Индия).
С учетом принятого EDQM решения и других данных, лекарства, содержащие ранитидина гидрохлорид отзывают в Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канаде, Италии, Испании, Польше, Португалии, Словении и Сингапуре. В Литве отзывают все лекарства с этим действующим веществом, которые производят Saraca Laboratories Limited, Индия и Union Quimico Farmaceutica, S.A. (UQUIFA), Испания.
- Ранитидин Sanitas 150 мг, N100 (зарегистрировано PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Чехия); LT/1/97/3000/001;
- Ранитидин Accord 150 мг, N30, N60, N100 (зарегистрировано Accord Healthcare B.V., Нидерланды); LT/1/12/3162/001 – 003;
- Ранигаст 150 мг, N10 (зарегистрировано Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Польша); LT/1/97/1629/004;
- Ранитидин Accord 300 мг, N10, N30, N60, N100 (зарегистрировано Accord Healthcare B.V., Нидерланды); LT/1/12/3162/004-007;
- Ранигаст 150 мг, N10 (владелец разрешения на импорт Actiofarma, ЗАО, Литва); LT/L//19/0939/001;
- Ранитидин 300 мг, N10, N30, N60, N100 (владелец разрешения на импорт филиал PB & Т Project Ltd., Литва); LT/L/17/0520/001 – 004;
- Ранитидин Accord 150 мг, N60 (владелец разрешения на импорт Actiofarma, ЗАО, Литва); LT/L//17/0515/001;
- Ранитидин Accord 300 мг, N30 (владелец разрешения на импорт филиал PB & Т Project Ltd., Литва); LT/L//18/0783/001;
- Ранитидин Actiopharma 300 мг, N30 (владелец разрешения на импорт Actiofarma, ЗАО, Литва); LT/L//19/1019/001;
- Ранитидин Actiopharma 300 мг, N30 (владелец разрешения на импорт Actiofarma, ЗАО, Литва); LT/L//19/1005/001.
- Ранигаст 75 мг, N10 (зарегистрировано Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Польша); LT/1/97/1629/001;
- Раниберл 150 мг, N10 (зарегистрировано Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия); LT/1/95/1234/001.
Пациенты, которые сейчас используют препараты с ранитидином, вопрос дальнейшего лечения должны обсудить с врачом или фармацевтом.
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