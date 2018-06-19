На видео видно, что стекла двойные - одно стекло в машине светлое, а другое затемнено. Цель такой модификации ясна - желание обойти закон, запрещающий тонировать передние боковые стекла.

Представители Литовской дорожной полиции сказали LRT.lt, что им еще подобные автомобили на дорогах не встречались, но если бы пришлось остановит такой автомобиль, то полицейские действовали бы в рамках закона.

Это значит, что был бы составлен протокол по 415 ст. Кодекса ЛР об административной ответственности (нарушение требований к транспортным средствам, участвующим в движении). За нарушение грозит штраф от 30 до 40 евро.

Кроме того, такой автомобиль может быть лишен действующего техосмотра, если его водитель на месте не устранит зафиксированные несоответствия. Полиция намерена контролировать подобные нарушения как во время патрулирования, так и во время рейдов.

Представитель Литовской ассоциации компаний, предоставляющих услуги техосмотра, Transeksta Ренальдас Габартас сказал, что если в центр для прохождения техосмотра проедет такой автомобиль с двойными стеклами, то контролеры не смогут оценить это как нарушение.

"Тонирование передних боковых стекол разрешается на столько, чтобы после всех "трюков" с пленками светопропускная способность стекла была не меньше 70%. Что касается системы двойных стекол, то при прохождении техосмотра проблем не должно возникнуть, поскольку требования важны лишь во время движения – когда автомобиль стоит, то окна можно хоть бетонировать", – сказал LRT.lt Габартас.

Однако если такие меры кажутся безобидными, они представляют опасность во время движения. Одно то, что стандартное стекло покрывается пленкой, то могут искажаться определенные его характеристики.

"Еще один существенный момент, на который, вероятно, не обращают внимания при тонировании, это то, что после наклеивания пленки по сути меняются характеристики стекла. Во время ДТП обычные стекла рассыпаются на мелкие осколки, которые не способны нанести людям серьезные раны.

После того как на стекло наносится пленка, стекло раскалывается на более крупные куски, поэтому велика вероятность получить резаные раны", – рассказал Габартас.