В Литве запланированы новые ограничения

В повестку дня правительства Литвы это вопрос еще не внесен, но во вторник вечером его зарегистрировал Минздрав.

Предлагается установить, что в одном автомобиле, как и в других общественных местах могут ехать только два человека или члены одного домашнего хозяйства.

Эта мера должна сократить количество контактов между людьми и положительно сказаться на масштабах распространения болезни.

Минздрав также предлагает запретить во время карантина проведение практических уроков по вождению.

По действующему закону запрещено проведение экзамена по вождению, но практические уроки не отменялись.

Вопрос круговых муниципалитетов правительство пока не будет обсуждать. Напомним, что в понедельник на заседании государственной комиссии по экстремальной ситуации было принято решение предложить правительству Литвы не ограничивать передвижение между городами и прилегающими к ним районами.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте после заседания сказала, что минувшие выходные были репетицией перед праздничными выходными. Комиссия предложит правительству установить количество людей, которые могут проехать на территорию другого муниципалитета (два человека или члены одного домашнего хозяйства).

"Мы видим связь горожан с районом. У людей в районах есть недвижимость, например, те же дачи. Мы наблюдали массовый легальный выезд из города в район. Мы видим, сколько людей живет в районе и работает в городе, это легальное движение, людям нужны услуги. (…) Мы предлагаем город и район расценивать как одно целое, это было бы логичнее", – сказал генкомиссар Ренатас Пожела.

"Тогда посты появятся на границе Вильнюсского района с другими районами", – сказал комиссар.