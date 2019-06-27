Еще 100 лет назад медведи водились в литовских лесах и встреча с ними не была редкостью. В наши дни каждое появление бурых медведей вызывает ажиотаж среди специалистов и в СМИ, а также вызывает интерес жителей. В последнее время появление медведей в Литве фиксируют почти каждый год, а в этом году в Биржайском районе в объектив видеокамеры попал и молодой медведь. Портал GRYNAS.lt выясняет, неужели медведи вернулись в Литву.
Meškos jauniklis
© Reuters/Scanpix

В конце мая бурого медведя заметили в Аникщяйском районе. А в начале мая в объектив видеокамеры попал молодой медведь. Это было у кормушки для животных в Биржайском районе. По размеру оставленных следов выяснили, что медведю 3-4 года.

Лесники и специалисты уверены: молодой медведь случайно забрел в Литву. Профессор Вильнюсского университета Алюс Улявичюс сказал, что вероятность того, что он появился на свет в Литве, очень мала, поскольку литовские леса не подходят для жизни медведей.

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"Они маленькие, кроме того, включается фактор интенсивного использования лесов. Вероятно, он сюда забрел", – считает ученый.

По словам Улявичюса, важнейшее условие для жизни бурых медведей – большая территория леса, на которую редко попадают люди. Самцы медведи живут по одному, а самки - с молодняком.

Одному медведю требуется большая территория, на ней обычно бывает и водоем: болото, речушка и т.д. Сама Литва, по словам Улявичюса, достаточно большая для медведей, но в наших лесах слишком развернута человеческая деятельность, поэтому медведям в них места нет.

Однако, по словам Улявичюса, в Литве есть леса, которые переходят на территорию соседних стран, поэтому медведи запросто попадают на территорию нашей страны. "Может быть, что часть Литвы попадает в пределы индивидуальной территории медведя. Такие леса есть в Литве, например, Биржайская пуща. В Латвии тоже есть большие леса", – сказал ученый.

После того как медведей на территории Литвы стали замечать все чаще, начались дискуссии о том, чтобы возродить популяцию этих животных в Литве. Специалисты скептически относятся к такой идее, однако у представителей ассоциации Baltijos vilkas иная позиция. Председатель ассоциации Андрюс Лауринавичюс сказал GRYNAS.lt, что новый вид обогатил бы нашу фауну и принес пользу.

"Самая большая проблема для хищников - это сосуществование с человеком. Поскольку наши леса мозаичного типа, больших массивов нет, медведю они не очень по душе. Близкий контакт с человеком отпугнет бурых мишек – им нужен покой. Сейчас по этой причине медведи к нам захаживают, но надолго не задерживаются", – сказал Лауринавичюс.

Бурые медведи исчезли в Литве больше 100 лет назад. Однако они занесены в обновленный с 1 января 2019 года список охраняемых видов, поскольку в последние несколько лет медведи все чаще появляются на территории Литвы.

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