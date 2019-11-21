Министерство социальной защиты и труда (Соцмин) отмечает, что правительство не предлагает конкретные поправки к Трудовому кодексу. Однако напомнила о предложенном в ходе дискуссии варианте, который может решить разногласия – семейном дне. Он может использоваться для выполнения обязательств перед семьей. И хотя пока это – только идея, она получила поддержку.

DELFI напоминает, что президент Гитанас Науседа предложил предоставлять 1 выходной в месяц родителям, воспитывающим 1-2 детей до 12 лет или ребенка-инвалида до 18 лет. Сейчас такой выходной могут получить родители двоих детей до 12 лет или ребенка-инвалида до 18 лет.

Также предлагают создать условия для работников, присматривающих за больными родителями, которые нуждаются в специальном постоянном уходе, получить не меньше 0,5 выходного дня в месяц.

После того как СМИ сообщили о предложении отказаться от дополнительных выходных для родителей, Соцмин уточнил, что это не так, просто, если об этом договорятся, это понятие будет расширено. Свободные дни можно будет использоваться для выполнения обязательств перед семьей.

Дискуссии на эту тему были и прежде. Главный вопрос - обеспечение равных возможностей. Действующий сейчас порядок постоянно вызывает вопросы – почему, если речь идет об 1 ребенке, такого выходного нет вообще, а если в семье 5 детей, дают всего 2 выходных?

Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене подчеркнула DELFI, что пока это только идея – никакого проекта нет.

Вице-министр заметила, что дополнительный "семейный" день был бы связан не только с наличием детей, об этом говорилось и при обновлении Трудового кодекса. Однако тогда ни о чем так и не договорились, оставив "родительские" дни. Об этой дискуссии вспомнили, когда рассматривали предложение Науседы.

"Было сказано, что либо мы опять работаем над старой статьей К о "родительских" днях, или пересматриваем это. Ведь есть люди, присматривающие за нуждающимися в уходе родителями. 4 часов им не хватает, нужны дополнительные дни", – сказала вице-министр.

По ее словам, такая практика действует в других странах, выделяют определенное количество дней в году: на Мальте – 12, в Словении – 7, в Хоеватии – 7, в Эстонии – 3, в Австрии и Греции – по 4 дня в год.

"Никакой инициативы со стороны правительства нет, мы даже не предлагаем менять ТК, но, поскольку была предложена инициатива президента, мы эту мысль коротко охарактеризовали", – сказала вице-министр, прибавив, что если будут поправки к ТК, тогда об этом можно говорить.

О том, что можно возобновить дискуссию на эту тему 20 ноября DELFI сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

"Президент слышит и видит работающих людей, он решил еще раз внести предложение. Снова те же дискуссии и нежелание что-то менять", – сказала она, заметив, что работодатели все считают в плоскости своих расходов.

"Ни та, ни другая сторона не думает о том, как улучшить условия для работающих людей", – сказала Ругинене.

Представитель консерваторов Моника Навицкене в прошлом году зарегистрировала предложение, практически идентичное предложению Науседы. По ее словам, идея "семейного" дня приветствуется. Идею самой Навицкене на Трехстороннем совете одобрили, но не поддержали.

"Я думаю, что взято верное направление. Люди, которые не воспитывают маленьких детей, но ухаживают за тяжело больными родителями или близкими, тоже обременены обязательствами. Поэтому, я думаю, это предложение можно обсуждать", – сказала консерватор.

"Я говорила с работодателями и с профсоюзами, они поддерживают эту идею. Я думаю, все проблемы, связанные с обязательствами перед семьей, "родительскими" днями не решить, но это был бы большой шаг, показывающий, что это важно, (…) чтобы не было стресса при согласовании всех обстоятельств с работодателем", – сказала она.

"А работодателям предлагают подумать о том, что создание хороших условий работы - когда работник комфортно себя чувствует на рабочем месте, сказывается и на результатах труда", – сказала Навицкене.

Глава ассоциации "Национальное объединение активных мам" Раса Жемайте сказала DELFI, что приветствует эту идею.

"Мы всегда выступали за расширение идеи семьи, чтобы люди сами выбирали, что для них значит настоящая семья. Мы приветствуем такую инициативу, поскольку не для кого ни секрет, что после присмотра за детьми наступает время ухода за родителями. Я думаю, что надо жить в реальности", – сказала Жемайте, заметив, что наше общество быстро стареет - и это серьезная проблема.

Гендиректор Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас согласен с тем, что в эмоциональном плане идею нельзя назвать неподходящей. Но он заметил, что тут есть свои нюансы.

"Все же "родительские" дни - ясное и понятное явление, понятно, кто получает пользу. Мне понятнее идея, что мы заботимся о важном, – демографической ситуации. Мы благодарны тем, кто решает воспитывать детей, им нужна помощь. Но в данном случае наше мнение расходится", – сказал он.

Он считает, что новая идея откроет путь к злоупотреблениям.

"Я не сторонник такой позиции,может кому-то и будет хорошо, но мы создаем гибридную модель. Это как с днем Ивана Купалы (Йонинес): одни празднуют, другие нет, но выходной у всех. В эмоциональном и социальном плане все хорошо, но с прагматической точки зрения, нет ясности", – сказал DELFI Арлаускас.

Он считает, что если у всех будет возможность получить такие выходные, то ими будут пользоваться и тогда, когда это не нужно.

"В экономическом плане - это было бы странное решение", – сказал он.

"А если мы говорим о семьях, воспитывающих детей, то мне интерес понятен, но надо искать такие формы, чтобы не все взваливалось на работодателя", – сказал DELFI Арлаускас.