Люди запуганы, они боятся не только за свой скот, но и за собственную безопасность, а специалисты говорят, что трудно поверить в подобные истории.

Председатель Кедайняйского содружества охотников и рыбаков Лёнюс Станявичюс сказал, что, по данным охотников, в лесах Кедайняйского района обитает около 50 волков. Для такой территории - это много. Охота на волков разрешена с 15 октября. Всего в Литве в этом сезоне охотники могут застрелить 60 волков.

Станявичюс сказал, что он получил два сообщения о нападении волков на людей.

"В деревне Бяржай волки напали на женщину, а в дер. Вайдатоняй - на детей. 20 сентября мы обратились в Министерство охраны окружающей среды с просьбой предпринять какие-либо действия. Ответ еще не получен. Мы хотим, чтобы охоту разрешили досрочно.

Волки очень активны. Охотники часто находят косуль и оленей, растерзанных волками. Между лесами Лаучюнавы и Швянтибарстиса в ДТП попали два волка", – сказал Станявичюс.

"Я охочусь с 1980 года, волки были всегда, но о таких смелых волках, как сейчас – я слышу впервые. Я сам во время охоты трижды сталкивался с волками – они не реагируют на световые сигналы. Не боятся. Их популяция большая, страха они не чувствуют. Мы редко на них охотимся. Они не знают, что такое выстрел, они очень смелые. Животные, на которых охотятся, довольно пугливые, а те, на кого не охотятся, не обладают чувством страха", – сказал охотник.

По его словам, если волки приходят к людям во двор - ситуация очень серьезная.

"Я не понимаю, как егеря ходят без ружей. Я говорил с некоторыми из них, они иногда встречают волков в лесу", - сказал охотник.

Однако работники лесничества, хотя и признают, что встречают в лесах волков, не видят потребности в оружии. Кроме того, они сомневаются в том, что волки могут нападать на людей.

Глава Радвилишкского отдела Государственного лесничества Гинтарас Нямунис сказал, что пока их работники не жалуют на то, что встречают с волками. Он сомневается в том, что здоровый волк может нападать на людей.

"Мне не хочется верить, что волки могут нападать на людей. Волки слишком осторожны. Может это не волк, а помесь волка и собаки или одичавшие собаки. Простой человек может принять ее за волка.

Мы получаем информацию о стаях одичавших собак – один егерь сказал, что боится ходить в лес без топора. Было такое, когда в деревне резали овец и совсем случайно охотник своими глазами увидел, что это не волк делал, а собака. Вообще сложно поверить, что волк пойдет в деревню и будет нападать на людей", – сказал Нямунис.

Заместитель егеря Дотнувского лесничества Лина Чикотене сказала, что волчьи следы в лесах попадаются чаще да и сами волки стали смелее. Однако она сомневается в том, что волки могут нападать на людей.

"Я сама однажды встретила в лесу волка, но он на меня не нападал. Я все думала, как не проявлять беспокойства и не бежать, но искала путь к отступлению. Однако волк проявил понимание – я просто спокойно удалилась от его территории, все обошлось.

Если волк сильный, здоровый, не ранен – он на человека не нападает. Конечно, волков в Кедайняйском районе становится больше, поскольку стало больше косуль, оленей, лосей. Вообще животные стали смелее – раньше лисицы были пугливыми, а сейчас совсем не боятся людей, однажды одна долго за мной ходила следом. Также волки стали смелее", – сказала она.

Специалист мэрии Кедайняйского района Жанета Лудякене сказала, что каждый год растет количество сообщений о нападении волков на скот, а о нападении на человека сообщили впервые.

"В этом году сообщили о 28 зарезанных волками животных", – сказала специалист.

На вопрос о женщине в дер. Бержай, на которую напал волк, Лидякене сказала, что звонил сын женщины. Правда, нельзя утверждать на 100%, что это был волк, но есть подтверждения тому, что это была не собака.

"Мы на место не выезжали. Сын женщины рассказал, что это произошло рано утром. К счастью, женщина находилась рядом с хлевом, нашла доску и с ее помощью отбила атаку. Людей не удивляет, что волки нападают на них – по их словам, каждое утро они находят признаки того, что волки побывали во дворе. Находят поцарапанные двери в хлев. Трудно поверить, что собака будет рваться в хлев. По просьбе охотников мы обратились в министерство с просьбой разрешить охоту досрочно", – сказала специалист.