В Литве зафиксированы 32 новых случая коронавируса

В Литве коронавирусом болеют 1038 человек, 1994 – выздоровели.

От COVID-19 в Литве скончались 86 человек, еще 13 больных умерли по другой причине.

В изоляции находятся 6706 человек.

С 1 июня установлены 212 привозных случаец.