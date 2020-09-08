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За минувшие сутки в Литве зафиксированы 32 новых случая коронавируса, общее их количество достигло 3131, сообщает Минздрав.
В Литве коронавирусом болеют 1038 человек, 1994 – выздоровели.
От COVID-19 в Литве скончались 86 человек, еще 13 больных умерли по другой причине.
В изоляции находятся 6706 человек.
С 1 июня установлены 212 привозных случаец.
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