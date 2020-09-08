aA
За минувшие сутки в Литве зафиксированы 32 новых случая коронавируса, общее их количество достигло 3131, сообщает Минздрав.
В Литве зафиксированы 32 новых случая коронавируса
© Asmeninins albumas

В Литве коронавирусом болеют 1038 человек, 1994 – выздоровели.

От COVID-19 в Литве скончались 86 человек, еще 13 больных умерли по другой причине.

В изоляции находятся 6706 человек.

С 1 июня установлены 212 привозных случаец.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Еще один случай коронавируса в школе: изолированы 30 учеников (7)

В Литве продолжают фиксировать случай коронавируса в...

Очаг коронавируса в Тракай: заболели все, кто курил кальян (29)

Начался учебный год, и случаи заболевания...

В Литве в изоляции - более 200 школьников, их родители и учителя (4)

В связи с выявленными заражениями коронавирусом в...

Новые случаи коронавируса в Литве: заболел ученик частной школы, новый очаг в Каунасе (2)

За 6 сентября в Литве зафиксировали 17 новых случаев...

За сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев коронавируса (6)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев...

TOP новостей

Немцы проводят эксперимент с безусловным базовым доходом: такая модель реальна и в Литве, но надо решить вопрос выплат (65)

Недавно Немецкий институт экономических исследований...

Литва вновь обратилась к Беларуси по поводу данных о воздействии БелАЭС на окружающую среду (35)

Литва повторно обратилась к Беларуси в связи с не...

"Возможно, я немного пересидел". Российские журналисты рассказали, о чем говорил Лукашенко (30)

Александр Лукашенко 8 сентября во дворце...

В Литве зафиксированы 32 новых случая коронавируса (5)

За минувшие сутки в Литве зафиксированы 32 новых случая...

Реакция сельских жителей потрясла спасавших собак волонтеров: нас оскорбляли (8)

После того как на минувшей неделе в Литве обнаружили...

|Maža didelių žinių kaina