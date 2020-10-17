В Литве зафиксированы 228 новых случаев коронавируса и одна смерть

126 из них связаны с очагами. Обстоятельства заражения 53 неясны.
НЦОЗ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксирован 113-й случай смерти от коронавируса. Скончался житель Шяуляйского округа из группы 90-99 лет, у которого был сопутствующие заболевания. Коронавирус у этого человека установили 15 октября. Где он заразился, выяснить не удалось.
Кроме того, в Шяуляйском округе за последние сутки по другим причинам скончались еще двое больных коронавирусом.
НЦОЗ информирует, что на данный момент в Литве в общей сложности установлено 7269 случаев COVID-19, 4025 еще болеют, а 3097 – выздоровели.
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