В Литве зафиксированы 228 новых случаев коронавируса и одна смерть

126 из них связаны с очагами. Обстоятельства заражения 53 неясны.

НЦОЗ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксирован 113-й случай смерти от коронавируса. Скончался житель Шяуляйского округа из группы 90-99 лет, у которого был сопутствующие заболевания. Коронавирус у этого человека установили 15 октября. Где он заразился, выяснить не удалось.

Кроме того, в Шяуляйском округе за последние сутки по другим причинам скончались еще двое больных коронавирусом.

НЦОЗ информирует, что на данный момент в Литве в общей сложности установлено 7269 случаев COVID-19, 4025 еще болеют, а 3097 – выздоровели.