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В Каунасской больнице Литовского университета медицинских наук скончались еще два зараженных коронавирусом, сообщил в среду Национальный центр общественного здравоохранения(НЦОЗ).
В Литве зафиксировано еще 2 смерти от коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

Умершие входили в группу риска 80-89-летних, страдали от сопутствующих заболеваний.

У одного из них COVID-19 был выявлен 25 августа, у другого - 22 сентября.

Коронавирус уже унес жизни 89 человек.

Общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3932.

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