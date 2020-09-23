В Литве зафиксировано еще 2 смерти от коронавируса

Умершие входили в группу риска 80-89-летних, страдали от сопутствующих заболеваний.

У одного из них COVID-19 был выявлен 25 августа, у другого - 22 сентября.

Коронавирус уже унес жизни 89 человек.

Общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3932.