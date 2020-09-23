В Литве зафиксировано еще 2 смерти от коронавируса

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В Каунасской больнице Литовского университета медицинских наук скончались еще два зараженных коронавирусом, сообщил в среду Национальный центр общественного здравоохранения(НЦОЗ).
Умершие входили в группу риска 80-89-летних, страдали от сопутствующих заболеваний.
У одного из них COVID-19 был выявлен 25 августа, у другого - 22 сентября.
Коронавирус уже унес жизни 89 человек.
Общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3932.
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