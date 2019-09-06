В Литве зафиксировано больше 800 случаев заболевания корью

Это инфекционное заболевание было установлено у 190 детей и 631 взрослого.
Большинство случаев заболевания корью зарегистрировано в Каунасском и Вильнюсском округах - 425 и 302 случая соответственно.
Летом распространение кори замедлилось.
В прошлом году в Литве всего было зарегистрировано 30 случаев заболевания корью.
Корь - это острая вирусная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путём и характеризуется лихорадкой, сыпью, воспалением дыхательных путей и конъюнктивитом.
Корь была и остаётся одной из наиболее распространённых причин смерти среди всех болезней, контролируемых с помощью вакцин.
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