В Литве зафиксировано больше 800 случаев заболевания корью

По данным Национального центра общественного здоровья, обнародованным в пятницу, в этом году в Литве корью уже заболел 821 человек.
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Это инфекционное заболевание было установлено у 190 детей и 631 взрослого.

Большинство случаев заболевания корью зарегистрировано в Каунасском и Вильнюсском округах - 425 и 302 случая соответственно.

Летом распространение кори замедлилось.

В прошлом году в Литве всего было зарегистрировано 30 случаев заболевания корью.

Корь - это острая вирусная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путём и характеризуется лихорадкой, сыпью, воспалением дыхательных путей и конъюнктивитом.

Корь была и остаётся одной из наиболее распространённых причин смерти среди всех болезней, контролируемых с помощью вакцин.

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