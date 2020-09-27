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За минувшие сутки в Литве было выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений в стране - 4385, сообщил в воскресенье Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ). За сутки также установлено 2 смерти от вируса.
В Литве зафиксировано 90 новых случаев коронавируса и 2 смерти
© DELFI / Andrius Ufartas

В Литве коронавирусом все еще болеют 1948 человек, 2327 – выздоровели.

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