После контакта с больными, по данным эпидемиологов, заразились 65 человек. Специалистам не удалось установить обстоятельства заражения у 14 человек. Кроме того, в Шяуляйском уезде был зарегистрирован 1 привозной случай из Украины.

По данным НЦОЗ, в Литве подтверждено 3744 случая COVID-19, 1442 человека все еще болеют, 2198 - выздоровели.