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Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за минувшие сутки в Литве подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). 31 из них зарегистрирован в Шяуляй, 15 - в Вильнюсе, 14 - в Каунасе, 7 - в Паневежском уезде. 6 случаев COVID-19 зарегистрировано в Клайпедском уезде, 4 - в Тельшяйском, еще по 1 - в Таурагском, Алитусском и Мариямпольском уездах.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Reuters / Scanpix

После контакта с больными, по данным эпидемиологов, заразились 65 человек. Специалистам не удалось установить обстоятельства заражения у 14 человек. Кроме того, в Шяуляйском уезде был зарегистрирован 1 привозной случай из Украины.

По данным НЦОЗ, в Литве подтверждено 3744 случая COVID-19, 1442 человека все еще болеют, 2198 - выздоровели.

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