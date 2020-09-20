После контакта с больными, по данным эпидемиологов, заразились 65 человек. Специалистам не удалось установить обстоятельства заражения у 14 человек. Кроме того, в Шяуляйском уезде был зарегистрирован 1 привозной случай из Украины.
По данным НЦОЗ, в Литве подтверждено 3744 случая COVID-19, 1442 человека все еще болеют, 2198 - выздоровели.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Опрос на улицах Каунаса: со страхом следят за числом заражений коронавирусом, но пугает не сама болезнь (10)
Каких последствий пандемии Covid-19 больше всего боятся...
Министр обороны Литвы: вопрос в том, какую цену Лукашенко заплатит за поддержку России (195)
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что...
Марюс Ивашкявичюс: Лукашенко играет с огнем (56)
В студии Delfi - литовский драматург, сценарист Марюс...
В Литве зафиксировано 80 новых случаев коронавируса (32)
Национальный центр общественного здравоохранения...
Плохая новость: исследования показали, что врачи не устойчивы к коронавирусу (1)
Врачи, работающие линии борьбы с коронавирусом, не...