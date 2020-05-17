Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1541 человека

Количество больных: 482

Количество новых случаев за последние сутки: 7

Количество смертей: 56

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6

Выздоровели: 997 человек

В изоляции находятся: 294