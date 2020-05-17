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По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), 17 мая в Литве было зафиксировано 7 новых случаев коронавируса. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1541 человека. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1541 человека
Количество больных: 482
Количество новых случаев за последние сутки: 7
Количество смертей: 56
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6
Выздоровели: 997 человек
В изоляции находятся: 294
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