aA
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), 17 мая в Литве было зафиксировано 7 новых случаев коронавируса. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1541 человека. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© AFP / Scanpix

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1541 человека
Количество больных: 482
Количество новых случаев за последние сутки: 7
Количество смертей: 56
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6
Выздоровели: 997 человек
В изоляции находятся: 294

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронавирус диагностировали у второго работника Rimi (15)

16 мая получены результаты исследования и стало...

В Литве 11 новыx случаев заболевания коронавирусом (9)

16 мая Национальный центр общественного...

TOP новостей

Arūnas Tarnauskas

Возникшая из киоска с мороженым сеть литовских магазинов и почему ее нет в Вильнюсе (4)

Если в Жемайтии или Сувалкии вам на глаза попадались...

В Литве зафиксировано 7 новых случаев заражения коронавирусом (17)

По данным Национального центра общественного...

После информации о неразрешенных авиарейсах сообщается о застрявших в аэропортах гражданах Литвы (58)

После того как литовскому туроператору Kidy Tour...

Жесткие требования карантина – не перегнули ли палку в Литве (153)

Как Литва, так и другие страны Европы для обуздания...

На немецком шоу "Евровидение" – триумф The Roop: зрители отдали свои сердца Литве (102)

Несмотря на то, что в этом году официальный конкурс...

|Maža didelių žinių kaina