В Литве зафиксировано 5 новых случаев коронавируса

По данным Национальной лаборатории общественного здравоохранения в воскресенье утром:
Болеет: 201 человек.
Умерли: 79.
Умерли по другим причинам: 11.
Выздоровели: 1545 человек.
В изоляции: 71 человек.
За прошедшие сутки было проверено 1789 проб, в общей сложности за все время проверено 442 242 пробы, 128041 из них - из мобильных пунктов.
С 1 июня зарегистрировано 37 привозных случаев.
Три из пяти случаев привозные: Великобритании, Беларуси и Швеции. Также заразился сотрудник дома опеки в Висагинасе и пациент одной из вильнюсских больниц.
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