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В Литве в субботу было подтверждено 5 новых случаев коронавирусна, общее число случаев возросло до 1836, сообщает Национальная лаборатория общественного здравоохранения.
В Литве зафиксировано 5 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Национальной лаборатории общественного здравоохранения в воскресенье утром:

Болеет: 201 человек.
Умерли: 79.
Умерли по другим причинам: 11.
Выздоровели: 1545 человек.
В изоляции: 71 человек.

За прошедшие сутки было проверено 1789 проб, в общей сложности за все время проверено 442 242 пробы, 128041 из них - из мобильных пунктов.

С 1 июня зарегистрировано 37 привозных случаев.

Три из пяти случаев привозные: Великобритании, Беларуси и Швеции. Также заразился сотрудник дома опеки в Висагинасе и пациент одной из вильнюсских больниц.

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