В Литве зафиксировано 5 новых случаев коронавируса

По данным Национальной лаборатории общественного здравоохранения в воскресенье утром:

Болеет: 201 человек.

Умерли: 79.

Умерли по другим причинам: 11.

Выздоровели: 1545 человек.

В изоляции: 71 человек.

За прошедшие сутки было проверено 1789 проб, в общей сложности за все время проверено 442 242 пробы, 128041 из них - из мобильных пунктов.

С 1 июня зарегистрировано 37 привозных случаев.

Три из пяти случаев привозные: Великобритании, Беларуси и Швеции. Также заразился сотрудник дома опеки в Висагинасе и пациент одной из вильнюсских больниц.