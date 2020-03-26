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Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксировано 290 случаев коронавируса.
Koronavirusas
Koronavirusas
© Shutterstock

По данным на 8.00 ч. 26 марта:

В Литве подтвердили: 290 случаев коронавируса
Зарегистрированы: 4 смерти
Выздоровел: 1 человек
Вчера проверили: 849 человек
До сих пор взято: 4320 образцов
Свои данные Национальному центру общественного здравоохранения предоставили 74 887 человек

В Литве карантин в связи с коронавирусом продлен до 13 апреля.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
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