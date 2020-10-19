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В понедельник представлены новые данные по распространению коронавируса в Литве. За последние сутки диагностировано 205 случаев болезни.
В общей сложности в стране зафиксировано: 7726 случаев
Болеют: 4468
За последние сутки: 205 новых
Количество смертей: 113
Больные, которые умерли по другим причинам: 35
Выздоровели: 3110
В изоляции находятся: 32220
С 1 июня зафиксировано 352 новых случая.
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