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В понедельник представлены новые данные по распространению коронавируса в Литве. За последние сутки диагностировано 205 случаев болезни.
Koronvirusas Lietuvoje
Koronvirusas Lietuvoje
© DELFI / Domantas Pipas

В общей сложности в стране зафиксировано: 7726 случаев

Болеют: 4468

За последние сутки: 205 новых

Количество смертей: 113

Больные, которые умерли по другим причинам: 35

Выздоровели: 3110

В изоляции находятся: 32220

С 1 июня зафиксировано 352 новых случая.

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