"По последним данным 154 подтвержденных случая", - сказал он.

"За вчерашний день проверили 278 образцов, всего в Литве проверили 2361. Сообщают об активной работе мобильных пунктов", – сказал Сурплис.

Он сказал, что в 16 ч. сегодня министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс сообщит, как в этом году ученики будут сдавать экзамены.

Советник премьер-министра сказал, что пока неясно, насколько продлят карантин.

"О сроках продления карантина пока повторю, что решения нет, оно будет принято в среду", – сказал Сурплис.

Минздрав напоминает, что 22 марта вечером транспортный самолет ВВС Литвы "Спартан" доставил в Литву партию из 5000 реагентов. Всего заказано 200 000 препаратов для тестирования.