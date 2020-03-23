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Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Гедрюс Сурплис рассказал, что в Литве количество случаев коронавируса увеличилось до 154.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

"По последним данным 154 подтвержденных случая", - сказал он.

"За вчерашний день проверили 278 образцов, всего в Литве проверили 2361. Сообщают об активной работе мобильных пунктов", – сказал Сурплис.

Он сказал, что в 16 ч. сегодня министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс сообщит, как в этом году ученики будут сдавать экзамены.

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Советник премьер-министра сказал, что пока неясно, насколько продлят карантин.

"О сроках продления карантина пока повторю, что решения нет, оно будет принято в среду", – сказал Сурплис.

Минздрав напоминает, что 22 марта вечером транспортный самолет ВВС Литвы "Спартан" доставил в Литву партию из 5000 реагентов. Всего заказано 200 000 препаратов для тестирования.

ru.DELFI.lt
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