"Это пожилой человек с хроническими болезнями", – сказала BNS в ночь на субботу представитель Минздрава Юстина Петравичене.
Она не указала ни пол, ни точный возраст покойного, но сказала, что человек находился на лечении в Укмергской больнице. По словам Петравичене, неизвестно и то, как этот человек заразился коронавирусом.
"Утром будут более точные данные, пока могу сказать только это", – заметила она.
Петравичене прибавила, что пока нет данных о контактах этого человека, у которых выявили коронавирус.
Этого человека не было в списке людей, у которых установлен коронавирус. Значит, по последним данным, в Литве короновирус диагностирован у 69 человек, один из них скончался.
Напомним, что в пятницу сообщалось о враче Укмергской больницы, у которого установили коронавирус.
Часть отделений больницы закрыли, всех пациентов перевели в отделение паллиативного ухода. Некоторые врачи и пациенты, которых выписали, находятся в режиме самоизоляции. Больница новых пациентов не принимает.
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