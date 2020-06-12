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В Литве в четверг умер 75-й пациент с коронавирусом, сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.
В Литве зафиксирована еще одна смерть от коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

"Сегодня НЦОЗ получил информацию о смерти одного пациента из Клайпедской университетской больницы. Человек скончался вчера, примерно в 22.40, он принадлежал к возрастной группе 51-60 лет", - сказала специалист журналистам в пятницу.

"Человек 28 мая вернулся из Швеции паромом в Эстонию и потом на собственном автомобиле - в Литву. Когда он ощутил симптомы, был доставлен на скорой помощи в Клайпедскую университетскую больницу. Диагноз был поставлен 29 мая", - сказала она.

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НЦОЗ в пятницу сообщил о 74 смертях от коронавируса, а также о том, что еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

Р. Лингене информировала BNS, что новый случай смерти будет включен в статистику в субботу.

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