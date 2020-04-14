aA
"Еще одна смерть от коронавируса в Мариямполе", - сообщил в фейсбуке мэр города Повилас Исода.
Boksas. Kauno klinikinė ligoninė
Boksas. Kauno klinikinė ligoninė
© Asmeninio archyvo nuotr.

По словам мэра, информация поступила из Каунасской клиники, где находился пациент, житель Мариямполе. "Выражаю искренние соболезнования семье и близким покойного", - писал Исода.

Эту информацию BNS подтвердили и представители Минздрава Литвы.

Представитель Мариямпольской больницы Лина Дубинскайте уточнила, что коронавирус у женщины диагностировали больше недели назад в приемном отделении их больницы.

"Женщина приехала в больницу, в приемном отделении у нее подтвердили коронавирус (COVID-19), женщину перевезли в Каунасскую клиническую больницу. В нашей больнице она не лежала. Это была пожилая женщина с сопутствующими заболеваниями", – сказала Дубинскайте.

Это 25-й случай смерти от коронавируса в стране.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Сотрудник Еврокомиссии скончался от Covid-19 (7)

Урсула фон дер Ляйен "с печалью" сообщила о смерти...

В Литве зафиксирована 13 смерть от коронавируса 2 жертвы вируса за воскресенье (127)

В воскресенье вечером Министерство здравоохранения...

В Литве подтверждена смерть 11 человека от коронавируса (34)

Минздрав Литвы сообщает, что 4 апреля в Литве...

В Клайпеде коронавирус унес жизнь еще одного человека  комментарий Минздрава (29)

4 апреля журналистка Агне Букартайте сообщила, что от...

Министр здравоохранения: в искусственной вентиляции лёгких нуждаются 9 пациентов с коронавирусом (2)

В настоящее время в лечебных учреждениях Литвы...

Министр призывает работодателей позаботиться о работниках: ситуация в Неменчине вызывает беспокойство

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

TOP новостей

Aurelijus Veryga

Глава Минздрава Литвы: распространение болезни остановилось Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён (26)

14 апреля во время онлайн-конференции глава Минздрава...

Julija Ivanova, Oleg Somin Julija Ivanova Oleg Somin Julija Ivanova, Oleg Somin

"Одна дверь закрылась — открылась другая": москвичи переехали в Литву и открыли свой образовательный центр В спецпроекте Delfi "Новая жизнь. Направление - Литва" (57)

Эмигрантская история Олега и Юлии – это история успеха....

Работники жалуются, что руководство заставляет их уходить с работы по собственному желанию (90)

Работники компании Vilneda, работающей с крупнейшими...

В Вильнюсе зафиксирована 26 смерть от коронавируса

В Вильнюсской университетской больнице Сантарос во...

Министр призывает работодателей позаботиться о работниках: ситуация в Неменчине вызывает беспокойство

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

|Maža didelių žinių kaina