По словам мэра, информация поступила из Каунасской клиники, где находился пациент, житель Мариямполе. "Выражаю искренние соболезнования семье и близким покойного", - писал Исода.
Эту информацию BNS подтвердили и представители Минздрава Литвы.
Представитель Мариямпольской больницы Лина Дубинскайте уточнила, что коронавирус у женщины диагностировали больше недели назад в приемном отделении их больницы.
"Женщина приехала в больницу, в приемном отделении у нее подтвердили коронавирус (COVID-19), женщину перевезли в Каунасскую клиническую больницу. В нашей больнице она не лежала. Это была пожилая женщина с сопутствующими заболеваниями", – сказала Дубинскайте.
Это 25-й случай смерти от коронавируса в стране.
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