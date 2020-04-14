По словам мэра, информация поступила из Каунасской клиники, где находился пациент, житель Мариямполе. "Выражаю искренние соболезнования семье и близким покойного", - писал Исода.

Эту информацию BNS подтвердили и представители Минздрава Литвы.

Представитель Мариямпольской больницы Лина Дубинскайте уточнила, что коронавирус у женщины диагностировали больше недели назад в приемном отделении их больницы.

"Женщина приехала в больницу, в приемном отделении у нее подтвердили коронавирус (COVID-19), женщину перевезли в Каунасскую клиническую больницу. В нашей больнице она не лежала. Это была пожилая женщина с сопутствующими заболеваниями", – сказала Дубинскайте.

Это 25-й случай смерти от коронавируса в стране.