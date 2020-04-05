В Литве зафиксирована 13 смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выражает соболезнование родным и близким.
По данным Минздрава, человек находился в группе риска.
Согласно источникам lrytas.lt, 13-й жертвой вируса является отец доктора Гражины Жекене из Меркине, который заразился коронавирусом. Мужчина умер в Вильнюсе, в клиниках Сантарос.
Как сообщалось, эту информацию порталу подтвердил старейшина Меркине Гинтаутас Тебера. Сообщается, что мужчина пожилого возраста, возможно, заразился вирусом от своего внука, который работает в лаборатории клиник Сантарос.
Ранее сегодня в Литве был подтвержден двенадцатый случай смерти от коронавируса (COVID-19). Человек находился на лечении в Республиканской Шяуляйской больнице и входил в группу риска.
Вирус унес жизнь 61-летнего жителя Шяуляй и владельца "Šeduvos malūno" Зигмаса Даукши. Его смерть была также подтверждена родственниками.
Смерть бизнесмена очень болезненная и неожиданная - он всю жизнь был здоров, ни на что не жаловался в последние недели.
14 и 15 марта З. Даукша и его жена приняли участие в вечеринке в "Atostogų parke" в Паланге. В эти дни многие участники вечеринки также приняли участие в богослужениях в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Паланге.
З. Даукша и его жена жили в Шяуляй. По словам близких, мужчина был здоров всю жизнь и ни на что не жаловался. Коронавирус также обнаружен у одной женщины, работающей в "Šeduvos malūne". До сих пор не было официально подтверждено, заразилась ли сотрудница кафе-мотеля от З. Даукши.
Представители Радвилишского района и муниципалитета города Шяуляй еще не были официально проинформированы о смерти от коронавируса в воскресенье днем. Юстинас Пранис, глава Центра управления чрезвычайными ситуациями, когда его спросили о вышеупомянутом случае, подтвердил факт смерти З. Даукши.
"Я получил информацию о смерти этого человека сегодня утром. Умер ли он от коронавируса - говорить рано, нам нужно ждать результатов исследования", - сказал Ю. Пранис.
После того как в Литве был объявлен карантин, людей призывают свести общение до минимума, избегать мест скопления людей, при общении соблюдать безопасное расстояние в 2 м. Особое внимание уделять гигиене рук, разных поверхностей и др. Если вы почувствуете симптомы болезни, рекомендуется звонить по номерам 112 или 1808 и выполнять указания врачей.
Карантин в Литве действует с 16 марта до 13 апреля.
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