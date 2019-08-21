По данным Европейского центра по превенции болезней и их контролю, в последние годы количество случаев заболевания листериозом растет. Чаще всего эту болезнь диагностируют у людей старше 65 лет. Смертность от этого инфекционного заболевания составляет 10%.
Листериоз вызывают бактерии Listeria monocytogenes. У здоровых людей эти бактерии никаких симптомов не вызывают, однако пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой чувствительны к этим бактериам, поэтому у них может начаться менингит, менингоэнцефалит, сильное заражение крови и др., что может привести к смерти.
Люди не являются переносчиками этого заболевания, за исключением случаев, когда беременные женщины заражают плод через плаценту или во время родов.
Основной источник распространения листериоза - продукты животного происхождения, особенно копченые или вяленые мясные изделия, непастеризованное или некипяченое молоко, рыба холодного копчения и др. Кроме того, эти бактерии могут попасть в организм с сырыми овощами или водой.В почву и на овощи бактерии попадают при использовании в качестве удобрения навоза.
Бактерии L. monocytogenes размножаются при низкой температуре (в холодильнике), они также не боятся высокой концентрации соли. Бактерии L. monocytogenes гибнут под воздействием температуры не ниже 65,6ºC в течение 30 минут или в результате пастеризации.
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