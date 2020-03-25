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Глава администрации мэрии Укмергского района Дарюс Варнас 25 марта утром в фейсбуке сообщил, что в районе зафиксирован третий случай смерти от коронавируса.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

"Жители Укмергского района, на сегодняшний день у нас 11 заболевших COVID-19, трое умерли. Будем здоровы", - писал Варнас.

Позже эту информацию BNS подтвердила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

"Да, мы получили эту информацию, человек - пациент Укмергской больницы. Старшего возраста, это местный случай заражения", – сказала BNS Лингене.

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Глава Укмергской больницы Римвидас Цивилка сказал Delfi, что обратился к Минздраву с просьбой проверить всех пациентов больницы, всего около 100 человек.

24 марта Минздрав сообщил о втором случае смерти от коронавируса. Скончавшаяся женщина была доставлена из Укмерге. Ей было 90 лет.

Пациентку 16 марта выписали из Укмергской больницы. С высокой температурой ее привезли в Сантаришкскую клинику 23 марта.

Результаты анализа показали что у нее был коронавирус. Женщина находилась в реанимации.

Напомним, что первый человек от коронавируса скончался в Укмергской больнице в пришлую пятницу.

ru.DELFI.lt
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