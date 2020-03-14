В Литве зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сообщает, что в Клайпеде зарегистрирован новый случай.

"Опять же, к сожалению, но у меня уже есть информация, что в больницу Клайпедского университета был доставлен еще один зараженный вирусом COVID-19.

Это молодой студент, 10 марта прилетевший из Дании в Литву, затем ехавший из Вильнюса уже на автобусе, поэтому риск, учитывая обилие возможных контактов, вполне высок ...

Центр общественного здравоохранения предпримет немедленные действия для уточнения этой информации и проведения необходимых проверок. Не хочу сеять страх, но предлагаю всем внимательно следить за официальной информацией и рекомендациями врачей, не поддаваться страху и панике, потому что это - самый короткий путь к хаосу.

В данный момент молодой человек чувствует себя удовлетворительно, желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни, учебе, и я не сомневаюсь, что медработники из Клайпеды сделают все от них зависящее, потому что они первоклассные профессионалы.

Кстати, и еще 11 образцов, ожидающих сегодня в Вильнюсе, будут проверены сегодня к обеду и дадут четкие ответы на все случаи ... ", - пишет В. Грубляускас на своей странице.

Delfi связался с больницей, где проходит лечение молодого человека. Глава больницы предоставил информацию о том, как чувствует себя пациент.

По словам медиков, 21-летний парень, который вернулся после поездки, сказал, что он следовал инструкциям и находился дома с 10 марта. Однако он представлял опасность для окружающих, так как возвращался из Вильнюса на общественном транспорте.

"Насколько нам известно, он находился на карантине в течение нескольких дней, но все же сел на автобус из Вильнюса, что является фактором риска. Его состояние было средним, температура поднялась почти до 39, начался насморк, кашель. В Кретинге он живет не один. В настоящее время мы ожидаем результатов 11 новых исследований. Есть заполненный отдел, подготовлен второй, готовится и третий. Медицинский персонал заслуживает похвалы, все работают очень хорошо, создана команда менеджеров. Все работают очень хорошо", - говорит профессор, доктор Клайпедской университетской больницы Винас Янушонис.