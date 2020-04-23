В Литве зафиксирован еще один случай смерти от коронавируса

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В Литве подтвержден 40-й случай смерти от коронавируса. Скончался пожилой житель Кретинги, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Žvakės
Žvakės
© Shutterstock

Поданным НЦОЗ, пожилой человек находился в Клайпедской университетской больнице.

В четверг это уже второй случай смерти от коронавируса. Ранее подтвердили смерть 59-летней женщины из Укмерге в Сантаришкской клинике.

В Литве зафиксированы 1398 случаев коронавируса, 40 смертей, 399 человек выздиривели.

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