По словам Лингене, поскольку ситуация стабилизировалась, большое внимание уделяется привозным случаям. В понедельник всего зафиксировали 4 случая. Три из них в понедельник зафиксировали в Вильнюсском округе, один – в Каунасе.

"В Каунасе коронавирус диагностировали у врача-кардиолога Каунасской клиники. Он в последний раз был на работе 14 мая. Врач еще работает в Каунасской городской поликлинике, но в последний раз он там работал еще до объявления карантина. Он почувствовал симптомы – сначала потерю обоняния и вкуса, потом начался сухой кашель, синусит, головная боль, температура. На 14 день он сдал образец на коронавирус. Контакт у него был с 30 пациентами и 9 коллегами. все коллеги изолированы, пациенты уже сдали или сдают анализы", – сказала Лингене.

Из трех случаев в Вильнюсе - один у работника центра психического здоровья. Этот случай выявили в ходе профилактической проверки. Источник заражения обнаружен в семье.

"Второй случай в Вильнюсе - привезен из Норвегии. Человек прилетел на самолет в Ригу, приехал через КПП Салочай. В Литву он приехал 22 мая, зарегистрировался на анализ, его результат был положительным.

Третий случай - работник магазина Rimi Lietuva. Всего в этом магазине зафиксировали 6 случаев коронавируса", – сказала Лингене.