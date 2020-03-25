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В Панявежской Республиканской больнице скончался пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, это – четвертый случай смерти от этого вируса в Литве, сообщило Министерство здравоохранения.
В Литве зафиксирован четвертый случай смерти от коронавируса
© JP / Rimvydas Ančerevičius

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования семье, близким.

Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью Панявежской Республиканской больницы Витаутас Ряубишкис, пациент был госпитализирован более двух недель назад, в больницу он обратился после возвращения из Южно-Африканской Республики (ЮАР), его состояние все это время было тяжелым.

"Сегодня около 11 часов пациент скончался, он был заражен коронавирусом. Его лечили с 12 марта, он входил в группу риска и у него были многие смежные болезни. Медики все это время профессионально и очень ответственно работали, директор выражает искренние соболезнования семье и близким покойного, искренне благодарит весь медицинский персонал", – сказал В. Ряубишкис.

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По его словам, при лечении больного проводились консультации с "лучшими специалистами этой сферы в стране", их также благодарят за помощь.

Как сообщалось ранее, пациент был госпитализирован по причине других недугов, коронавирус выявили у него уже в больнице. По этой причине на обязательный карантин был отправлен 51 человек из персонала больницы, основная их часть – медики. После первых тестов коронавирус у них не обнаружен.

В среду утром глава администрации мэрии Укмергского района Дарюс Варнас 25 марта утром в фейсбуке сообщил, что в районе зафиксирован третий случай смерти от коронавируса.

"Жители Укмергского района, на сегодняшний день у нас 11 заболевших COVID-19, трое умерли. Будем здоровы", - писал Варнас.

Позже эту информацию BNS подтвердила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

"Да, мы получили эту информацию, человек - пациент Укмергской больницы. Старшего возраста, это местный случай заражения", – сказала BNS Лингене.

Глава Укмергской больницы Римвидас Цивилка сказал Delfi, что обратился к Минздраву с просьбой проверить всех пациентов больницы, всего около 100 человек.

24 марта Минздрав сообщил о втором случае смерти от коронавируса.

Скончавшаяся женщина была доставлена из Укмерге. Ей было 90 лет. Пациентку 16 марта выписали из Укмергской больницы. С высокой температурой ее привезли в Сантаришкскую клинику 23 марта.

Результаты анализа показали что у нее был коронавирус. Женщина находилась в реанимации.

Напомним, что первый человек от коронавируса скончался в Укмергской больнице в пришлую пятницу.

ru.DELFI.lt
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