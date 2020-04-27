aA
Национальный центр общественного здравоохранения сообщает, что 27 апреля 2020 г. после обеда был зафиксирован 44-ый случай смерти от коронавируса в Литве. Сообщается, что в Каунасской клинической больнице скончался житель Вилкавишкского района (смерть наступила 25 апреля). Человек был из возрастной группы 70-80 лет, у него были сопутствующие заболевания.
Užuojauta
Užuojauta
© Shutterstock

27 апреля днем сообщалось о двух случаях смерти от коронавируса в Клайпеде.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Министр здравоохранения: вероятность отмены карантина с 11 мая - минимальная (34)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига 27...

Палангские предприниматели придумали как обойти запрет на предоставление услуг (5)

Паланга – один из немногих муниципалитетов Литвы , в...

В Литве коронавирус унес жизни еще двух человек (4)

В понедельник появилась информация о том, что в Литве...

Представитель парикмахеров: специалисты к работе возвращаться не спешат (4)

Решением правительства Литвы с понедельника, 27 апреля,...

Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 1449, Латвия – 818, Эстония – 1647

В странах Балтии к полудню понедельника подтверждено...

TOP новостей

В Литве открылись уличные кафе, но людей в них мало: многим еще не выгодно открываться

С 27 апреля в Литве открылись уличные кафе. Вильнюсский...

Министр здравоохранения: вероятность отмены карантина с 11 мая - минимальная (34)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига 27...

Палангские предприниматели придумали как обойти запрет на предоставление услуг (5)

Паланга – один из немногих муниципалитетов Литвы , в...

Новый этап карантина в Литве: откроются кафе, парикмахерские и музеи (72)

С 27 апреля в Литве вступает в силу новый этап смягчения...

В Литве зафиксирован 44-й случай смерти от коронавируса (5)

Национальный центр общественного здравоохранения...

|Maža didelių žinių kaina