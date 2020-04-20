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Минздрав Литвы сообщает, что в воскресенье вечером в Клайпедской больнице скончался еще один больной коронавирусом пациент. Это четвертый случай смерти за воскресенье. Всего коронавирус в стране унес жизни 37-ти человек. Скончавшийся входил в группу риска.
Глава Минздрава Аурелиюс Верига выражает соболезнования близким покойного.
В Литве с 16 марта действует карантин. Жителям рекомендуют избегать мест скопления людей, по возможности работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, уделять особое внимание гигиене рук и различных поверхностей. Если вы ощутили признаки болезни, надо звонить по номеру 1808, самим ехать в больницу нельзя.
Карантин в Литве действует до 24 ч. 27 апреля.
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