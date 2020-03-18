В Литве зафиксирован 26 случай заражения коронавирусом

Этот человек был изолирован в Каунасской клинической больнице. Он недавно вернулся из Австрии. Начато эпидемиологическое расследование.

Всего во вторник выявили 8 случаев заболевания.

Минздрав отмечает, что по мере роста числа заболевших, жизненно важно членам общества беречь друг друга и следовать требованиям властей.

Жителям, которые вернулись из-за границы, в течение 14 дней полагается пребывать в условиях самоизоляции. Они каждый день должны мерить температуру, наблюдать за своим здоровьем, если появляется признак инфекции дыхательных путей – температура, кашель, человек начинает задыхаться – надо звонить по номеру 1808.

Жителей просят, если есть возможность, работать из дома, избегать мест массового скопления людей, общаться, соблюдая безопасное расстояние, регулярно мыть руки, поддерживать гигиену поверхностей и т.д.