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Минздрав Литвы сообщает, что 6 апреля в Паневежской республиканской больнице скончался больной коронавирусом пациент. Это уже 14-й случай смерти от данного заболевания в стране. Пациент был из группы риска.
Koronavirusas
Koronavirusas
© Sipa / Scanpix

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выражает соболезнования близким покойного.

В Литве действует карантин - жителям рекомендуют избегать мест массового скопления людей, по возможности работать из дома, общаться друг с другом на расстоянии не менее 2 м, особое внимание уделять гигиене рук и поверхностей. Если вы ощутили симптомы болезни - обращаться за помощью по телефону, в больницу самостоятельно не ехать.

Карантин в Литве действует с 16 марта по 13 апреля.

ru.DELFI.lt
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