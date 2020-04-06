Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выражает соболезнования близким покойного.
В Литве действует карантин - жителям рекомендуют избегать мест массового скопления людей, по возможности работать из дома, общаться друг с другом на расстоянии не менее 2 м, особое внимание уделять гигиене рук и поверхностей. Если вы ощутили симптомы болезни - обращаться за помощью по телефону, в больницу самостоятельно не ехать.
Карантин в Литве действует с 16 марта по 13 апреля.
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