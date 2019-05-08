На странице Meteo.lt в фейсбуке сказано, что, как и прогнозировали, в Литве была зафиксирована рекордно низкая температура.

Самая низкая температура на высоте 5 см от земли была зафиксирована: в Варене -9,9°C; Утене -7,8°C; Каунасе -6,7°C; Шилуте -6,6°C; Укмерге -5,8°C; Паневежисе -5,4°C; Лаздияй -5,3°C.

В Варене на стандартной высоте температура упала до -4,8°C (самая низкая температура в этот день тогда 8 мая в Шяуляй было -3,4°C).

Синоптики также не прогнозируют, что температура поднимется до 35°C.

По словам синоптика Эдиты Гечайте, в ближайшие дни будет по-летнему тепло - 19°C.

Ближайшей ночью ожидается небольшая облачность, будет сухо и холодно. Местами прогнозируют заморозки до 0–5, на юго-востоке до 8 градусов мороза.

В четверг днем вероятность дождя невелика. Температура поднимется до 14-19 градусов.

В ночь на 10 мая увеличится облачность, температура составит 4-9 градусов тепла. Днем местами, наибольшая вероятность, что на западе, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит 15-19 градусов тепла.