Журналисты рассказали, что сестра 48-летнего скончавшегося мужчины сказала, что у него до этого не было никаких проблем со здоровьем, он часто ходил в лес за грибами и ягодами. В больницу мужчина попал в начале июня, когда вдруг перестал чувствовать ногу.

Сестра мужчины сказала, что позже у него поднялась температура, начались головные боли. В больнице поставили диагноз - клещевой энцефалит. Мужчина оказался в реанимации.

По словам врачей, это был тяжелый случай болезни. По сведениям Delfi, в 2019 году в Литве от клещевого энцефалита скончались 6 человек, в 2018 – 2.

Ежегодно клещевой энцефалит диагностируют у 300-600 человек, 1-3 из них умирают. Уровень смертности от этого заболевания составляет 0,5-4%.

Остаточные явления после болезни: неспособность сосредоточиться, расстройство сна, постоянные головные боли, повышенная чувствительность, изменения в поведении. Реже – паралич.