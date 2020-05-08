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Глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене рассказала 8 мая рассказала о новом случае коронавируса в Тельшяйском округе.
В Литве зафиксировали новый привозной случай коронавируса
© AFP / Scanpix

"Человек 5 мая вернулся из Швеции, в Клайпеде у него взяли образец, результат был положительный. Этот пациент никаких симптомов не чувствует", – сказала Лингене.

Она сказала, что сейчас выявлены 6 контактов этого человека – 3 в Литве и 3 в Швеции.

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