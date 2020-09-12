В Литве зафиксировали 53 новых случая коронавируса

Привозные случаи ­– из Украины, Беларуси и Испании

5 из подтвержденных случаев - привозные. В Вильнюсском округе подтверждены два случая у людей, приехавших из Украины, и два у приезжих из Беларуси. В Шяуляйском округе коронавирус установлен у человека, вернувшегося из Испании.

5 случаев заражения неясны

В Шяуляйском, Каунасском, Клайпедском округах обстоятельства заражения 5 человек невыяснены. У этих людей появились симптомы, и они сдавали анализы профилактически. Эти люди за границу не ездили, с больными не контактировали.

17 заразились в результате контакта с больными

В Таурагском, Алитусском, Мариямпольском, Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском, Вильнюсском округах 17 человек заболели после контакта с больными.

Больше половины случаев связаны с очагами

Еще 26 случаев связаны с очагами в Каунасском, Паневежском, Шяуляйском, Клайпедском и Вильнюсском округах.

В Каунасском округе зафиксированы 4 новых случая заболевания, связанных с очагом в Расейнском комиссариате полиции.

Еще два случая заражения в Каунасе зафиксированы у охранников. Эти случаи связаны с заболеванием в Алитусском округе.

В Паневежском округе заболели 9 человек. Они участвовали в празднике в Паневежисе.

В Клайпедском округе зафиксирован связанный с армией случай.

В Шяуляй еще 4 случая связаны с работниками швейного предприятия, а 2 с их членами семей. Всего в этом очаге 34 случая.

Были и два случая в Шяуляй, которые связаны с другой швейной компанией. Заболел работник и член его семьи. В этом очаге 9 случаев.

В Вильнюсе два случая связаны с посещением одного из баров.

Случаи в образовательных учреждениях

По одному случаю зафиксировали: в каунасской гимназии им. Иоанна Павла II, в Вейшвильской основной школе Юрбаркского района, в паневежской прогимназии "Вильтес", в вильнюсской прогимназии им. князя Гедиминаса, и шяуляйских прогимназиях им. В.Кудирки и Йоваро.

Все эти люди заболели в семьях.

По данным НЦОЗ, в Литве в общей сложности зафиксировано 3296 случаев коронавируса, до сих пор болеют 1127 человек, 2070 уже выздоровели.